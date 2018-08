«Pel web o mòbil els clients poden incloure les assegurances al pla»

Dolors Reverter és éspecialista d'Assegurances DT Catalunya

Amb quin objectiu BBVA llança al mercat Plan EstarSeguro?

Hem desenvolupat Plan EstarSeguro per respondre a les necessitats dels nostres clients, particulars i autònoms. Amb aquest pla, els ajudem a gestionar el pagament de les seves assegurances, ja que poden pagar-les mes a mes. I també poden gaudir de bonificacions per acumulació d'assegurances. Amb Plan EstarSeguro hem transformat la forma d'acostar-nos als nostres clients.

Quins són els principals beneficis per als clients de l´entitat?

Els clients que tenen donat d'alta BBVA Plan EstarSeguro poden realitzar diverses accions que els ajuden en la gestió de les seves finances i a tenir planificat el pagament de les seves assegurances.

En primer lloc, poden agrupar les assegurances BBVA de llar, salut, vida, o incapacitat laboral per a autònoms, en un únic rebut, que es pot fraccionar en 12 mensualitats, sense que això suposi un recàrrec en la prima de l´assegurança. Permet als clients estalviar, ja que en funció del nombre d'assegurances incorporades s´aplica una bonificació de fins al 15% en les assegurances incloses al pla.

Quins altres avantatges ofereix?

El client pot incloure en el pla les seves assegurances, tant les noves com les ja contractades, consultar el rebut mensual, la data en què s'activen o el percentatge d'estalvi. Des de la primera assegurança ja es pot beneficiar de la facilitat de pagament mensual i a partir de la segona comença a tenir bonificacions. Tot sense requisit d'import mínim ni antiguitat i sense compromís de permanència. Les bonificacions són compatibles amb els descomptes que tenen aplicades les assegurances. La contractació de Plan EstarSeguro no genera cap cost.

Com es pot contractar aquest servei?

De forma ràpida i senzilla, per l´app, la pàgina web o a les oficines de BBVA. A més, els clients no han d'esperar al venciment de les seves assegurances i poden incloure-les al pla en qualsevol moment. Així, quan arriba el següent rebut s'activa el fraccionament mensual d'aquesta assegurança i s'actualitza la bonificació.

Permet bonificacions, en què consisteixen?

Des de la segona assegurança, el client ja pot estalviar amb bonificacions de fins al 15% en funció del nombre d'assegurances. Com més n´hi hagi, més estalvi. La bonificació que proporciona BBVA Plan EstarSeguro és l'avantatge o estalvi que s'obté en incloure assegurances en el servei. El benefici s'aplica a partir del moment en què s'activen les assegurances en el pla. Cada mes es revisa el percentatge que correspon, en funció del nombre d'assegurances incloses i activats.

Aquesta eina inclou un canal de consultes. Com funciona?

A través del web o el mòbil, els clients poden incloure les seves assegurances al pla, consultar la seva posició global i el percentatge d'estalvi. A més, per proporcionar una bona experiència al client, el servei BBVA Plan EstarSeguro té una plataforma telefònica exclusiva per atendre consultes de forma personalitzada (al telèfon 91 224 98 00).

Quina és l´experiència del client amb aquesta nova eina des de la seva posada en marxa?

L'experiència és molt positiva. BBVA Plan EstarSeguro permet al client planificar i optimitzar les seves despeses en assegurances, amb la comoditat de tenir agrupades totes les seves assegurances en un únic rebut mensual, que li permet gaudir d'importants bonificacions.