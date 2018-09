BBVA millora el procés d'alta a través dels canals digitals

BBVA, entitat bancària pionera en l'alta immediata dels particulars, millora el seu procés d'alta a través dels canals digitals. Qualsevol persona (particular o autònom) pot donar-se d'alta com a client a qualsevol hora i en qualsevol lloc només enviant una fotografia i un vídeo.

BBVA va ser la primera entitat bancària de l´Estat espanyol que va possibilitar que qualsevol persona es fes client a través de canals digitals. Avui, aquest procés suposa la porta d'entrada al banc a un 27% dels nous clients. L´oportunitat d'obrir comptes de més d'un titular, disponible des de febrer, ha empès a l'alça aquesta xifra. Ara, amb la possibilitat que els autònoms també ho facin per aquesta via, augmenta la tipologia de clients que poden entrar al banc amb un procediment senzill i ràpid.

«Posant l´alta immediata a la disposició dels autònoms, millorarem el servei a un grup d´empresaris molt important en el teixit empresarial, que moltes vegades no té el temps de desplaçar-se a una oficina per gestionar les seves necessitats financeres. A més, és la millor carta de presentació a tots els serveis que els oferim després a l´app de BBVA», explica Leyre Baltza, responsable de Nous Clients Digitals de BBVA Espanya.

Tecnologia biomètrica

BBVA ha millorat el procés d'alta immediata, gràcies a un desenvolupament tecnològic d'identificació biomètrica creat per Veridas. El sistema, que s'està desplegant gradualment, consta d'una verificació dels documents que acrediten la identitat d'una persona, seguida de la identificació biomètrica de l'interessat a fer-se client, per mitjà d'una fotografia i un vídeo.

Aquest procés, pioner en el sistema bancari espanyol, simplifica el procediment vigent i facilita l'accés immediat a BBVA d'autònoms i particulars.

BBVA va tancar el juny amb 3,6 milions de clients mòbils a l´Estat espanyol. Aquests usuaris superen els 50 milions de sessions mensuals a l´app, la qual cosa converteix aquest canal en el que més creix en ús. Els canals digitals afermen la fidelitat dels clients, ja que les baixes dels actius digitalment suposen un 24% menys que els no actius.

La millora de l'alta immediata suposarà facilitar a qualsevol persona l´accés a BBVA , l´app del qual acaba de ser reconeguda per segon any consecutiu com la millor d'Europa per Forrester Research.

Tots els serveis en un sol compte

Els autònoms que utilitzin el servei d'alta immediata podran contractar un compte i una targeta negocis destinada exclusivament a l'activitat professional, de manera gratuïta, únicament domiciliant els impostos, assegurances socials i/o les nòmines dels seus empleats. Tot això sense moure's de la seva oficina.

Els clients del Compte Negocis poden fer totes les gestions necessàries per al seu dia a dia a través de l´app de BBVA, des de realitzar el pagament de les assegurances socials, de nòmines dels seus empleats o d'impostos com l'IVA, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), l'IRPF o l'Impost de Societats des del seu compte. A més, les transferències ordinàries en euros a través de canals digitals, l´emissió de xecs en euros, i la compensació i negociació de xecs en euros sobre places nacionals no portaran tampoc comissions.