Antonio Macías: «Per als petits comerços les noves tecnologies són una oportunitat»

El departament que dirigeix Antonio Macías treballa per oferir solucions que facilitin als comerços la seva adaptació a un consumidor que ha evolucionat en la forma com s'apropa al seu negoci i fa el seu pagament

Segons dades del Banc d'Espanya, l'ús de targeta com a mitjà de pagament ha tingut una variació del 15% en el primer trimestre del 2019 respecte al mateix període del 2018. El petit comerç està preparat per a un ús cada vegada més gran d'aquest mitjà de pagament?

Els hàbits de consum han evolucionat a gran velocitat. La forma en la qual ara adquirim productes i serveis s'allunya molt de com es comprava fa unes dècades. Per als petits comerços, les noves tecnologies són una oportunitat i no una amenaça. La digitalització permet oferir al client una millor experiència i possibilita una major personalització del producte, la qual cosa redunda en clients més fidels i satisfets. A BBVA posem a la disposició dels nostres clients solucions digitals que els permeten aprofitar-se dels avantatges d'aquesta nova era digital. En aquest sentit, fa uns mesos vam ser la primera entitat a Espanya a incloure dins de l'app, tant de particulars com d'empreses, una experiència digital que permet als comerços, amb TPV de BBVA, tenir un control integral de les seves vendes.

Com han rebut els comerços aquesta nova eina?

Les xifres parlen per si soles, des que es va llançar al gener d'aquest any, My Business ha rebut un 107% més de visites que l'antiga secció de comerços a la qual va substituir i ja té un 90% més d'usuaris. I el més representatiu és que un client que entra a My Business hi roman de mitjana cinc minuts i mig, davant dels dos minuts que roman a l'app. I les dades continuen creixent mes a mes.

Abans de My Business hi havia una secció de comerços a l'app. Quines novetats incorpora aquesta nova experiència que no tenia l'anterior?

Amb l'anterior secció de comerços, el client podia veure l'abonament de les remeses però la informació no estava organitzada d'una manera clara i intuïtiva. Amb My Business, el TPV de BBVA deixa de ser sol un canal de cobrament i pren una nova dimensió. El comerç pot consultar en temps real les vendes i devolucions registrades al TPV per dies, mesos i anys i realitzar comparacions amb el període anterior. A més, pot afegir altres tipus de cobrament, ja que a vegades el client paga en efectiu o utilitza altres passarel·les de pagament, la qual cosa l'ajuda a tenir una visió global del seu negoci. D'aquesta forma, el client tindrà en el seu mòbil tota la informació que necessita per prendre decisions en temps real amb les dades que li proporciona aquesta eina, la qual cosa sens dubte li facilita la gestió del dia a dia del seu comerç. El feedback recollit dels nostres clients així ens ho confirma. Amb My Business, el TPV de BBVA deixa de ser sol un canal de cobrament i pren una nova dimensió

Tenen pensat introduir millores en aquesta eina o realitzar algun desenvolupament nou per a comerços?

En el cas de My Business, hem incorporat el mes de juliol dades estadístiques i gràfiques sobre les vendes. El tiquet mitjà i la seva evolució, els dies de més i de menys facturació o el gràfic de vendes dels últims dies, són algunes de les informacions que ajudaran el comerç a fer un millor seguiment de les seves vendes i, així, poder prendre decisions estratègiques per optimitzar el seu negoci. Una altra de les solucions que ens demanava el comerç era la possibilitat de veure en temps real les vendes i no només accedir a les vendes del dia anterior. Una cosa que aquest mes ja serà possible. També al setembre, inclourem informació estadística sobre la forma de cobrament més usada i sobre els pagaments que realitzen els clients del comerç en divisa estrangera.

Què diria al petit comerç davant dels nous reptes a què s'enfronta en aquesta era digital?

El món s'està transformant molt ràpidament, han de veure com una oportunitat les enormes possibilitats que ofereixen les noves eines digitals. A BBVA posem a la seva disposició solucions digitals innovadores, molt útils per a la gestió del seu negoci, i volem acompanyar-los en el seu propi procés de transformació.