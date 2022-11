Les Piscines Municipals de Manresa han estrenat un nou projecte que té com a objectiu crear un nou model de servei personalitzat i adaptat a les necessitats del cos de la dona en les diferents etapes de la vida.

Cada persona presenta unes necessitats diferents, ja que cada cos envelleix d’una forma diferent. En aquest sentit, existeixen diversos entrenaments, plans alimentaris i varietat de recomanacions en els estils de vida amb un mateix propòsit: millorar la salut, incrementar el nivell d’energia i endarrerir el procés d’envelliment mantenint una bona condició física.

Un entrenament per a cada etapa de la vida

El projecte comença centrant-se en l’entrenament, i per això proposa 4 nous small groups dedicats a les dones en les diferents etapes de la vida.

En l’adolescència i la joventut, un dels objectius més importants és aconseguir una bona massa òssia i millorar i corregir la postura. Els entrenaments de força contribuiran a desenvolupar un bon to muscular i faran augmentar la densitat òssia, factors imprescindibles per poder portar una vida més activa durant l’edat madura i prevenir futurs problemes d’osteoporosi.

A partir dels 40 anys, hi ha una pèrdua molt important de massa muscular (sarcopènia), fins a 2,5 kg de múscul cada 10 anys. Hi ha una disminució del ritme metabòlic i es comencen a apreciar canvis físics. Per aquest motiu, cal continuar entrenant la força i incloure entrenaments tipus HIIT.

En el moment en què apareix la menopausa la dona experimenta una sèrie de canvis en el seu estat físic i mental, a causa de la baixada de nivells d’estrògens. En aquesta edat la dona s’ha de mantenir activa, portant uns entrenaments centrats a ajudar a la pèrdua de massa muscular i amb exercicis que l’ajudin a activar el sistema metabòlic.

