El relleu 4x100 femení del CAM obté la plata al català

En el decurs dels campionats de Catalunya per relleus disputat a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona, les atletes de l'Avinent CA Manresa Judith Devers, Júlia Quevedo, Laia Solà i Meritxell Tarragó es van proclamar subcampiones catalanes en el relleu 4x100.

Es va imposar a l'equip de l'ISS l'Hospitalet amb un temps de 47.16 segons, seguit de l'equip de l'Avinent, que va marcar un 48.01, a menys d'un segon de les gua-nyadores. El podi el va tancar el quartet del Cornellà At., que va registrar 48.43 per obtenir la medalla de bronze i quedar-se a un segon i mig de les vencedores i a menys de mig segon de les manresanes. El quart lloc va ser per al quartet del CA Sant Just, amb un temps de 49.61, seguit de les atletes del CA Sant Celoni, amb un temps de 50.70, i sisenes va ser el CA Nou Barris, amb 53.49.

Amb aquest podi, el CAM tanca uns excel·lents campionats de Catalunya absoluts, que es van iniciar el cap de setmana i van acabar dimecres amb els relleus. El CAM ha sumat els ors de Paula Raul (100 tanques), Marina Guerrero (3.000 obstacles), Laia Solà (100 llisos) i Mònica Clemente (perxa); la plata de Meritxell Soler (5.000 llisos) i el relleu 4x100, i els bronzes de Mar Juárez (5.000 marxa) i Montserrat Montañés (disc).



Cap de setmana de competicions Els atletes del CA M i del CAI participaran en diverses competicions aquest cap de setmana.

El CAM serà al campionat estatal sub-23, a Sòria, amb Paula Raul, Mònica Clemente i Júlia Quevedo. El CAI també hi prendrà part, amb Jordi Yoshinori, Abdessamad Oukhelfen, Jan Roca, Guillem Carner, Abdelhakim Hamid i Nora Taher. El CAI tindrà representació avui en la quarta edició del Critèrium de llançaments de Gavà, on hi serà l'atleta veterà Josep M. Llagunas en les proves de martell, pes i disc.