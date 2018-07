Aíto García Reneses, un dels noms que han passat pel club

? Durant els 66 anys d'història del Club Bàsquet Esparreguera, molts jugadors i tècnics han passat per la disciplina del club. Sens dubte, el més destacat és Alejandro García Reneses, més conegut com Aíto. El llorejat tècnic va dirigir el primer equip esparreguerí durant dues temporades: la 1970-71 i la 1971-72, compaginant-ho amb la seva etapa de jugador al FC Barcelona. Com és lògic, Aíto va deixar una empremta important a totes les persones que va tractar i sempre ha tingut un record pel club. Fins i tot, en diverses ocasions ha fet clínics i xerrades als jugadors del Baix Llobregat Nord. Pel que fa als jugadors, el que ha arribat més lluny és David Navarro, que actualment milita a les files del Monbus Obradoiro de la Lliga Endesa. Abans, també havia jugat a la màxima categoria amb el Ricoh Manresa, el València, el Valladolid i el MoraBanc Andorra.