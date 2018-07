Highlights 3.0 guanya el torneig de Manresa de vòlei de la plaça Major

?La plaça Major de Manresa va tornar a ser escenari del torneig de vòlei platja. En la competició d'enguany, l'equip Highlights 3.0. va ser el vençedor d'un torneig en què cada cop hi ha la presència de jugadors amb més nivell. La competició ha estat organitzada una vegada més per la regidoria de Joventut de Manresa i el Vòlei 6. En la foto es pot veure els integrants de l'equip guanyador amb els seus premis, juntament amb la regidora de Joventut Anna Crespo. Els diferents partits que es van dur a terme a la plaça Major de Manresa van ser un autèntic èxit de participació i s'ha pugut veure un nombrós públic, que no ha fallat un any més a la prestigiosa cita.