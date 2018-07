Jornet fa els 106 km de la Bob Graham Round en menys de tretze hores

La Bob Graham Round és una mítica ruta pels 'fells' britànics (muntanyes que no tenen més de mil metres d'alçada) de 106 km i 8.200 m de desnivell positiu amb una llarga història. El ceretà Kilian Jornet, que té per mà el fet d'aconseguir grans gestes a la muntanya, no només ha completat la ruta sinó que ho ha fet amb 12 h 52', que suposa un nou rècord, superant en una hora el que tenia Billy Bland des del 1982 (13 h 53').

Després d'haver aconseguit l'objectiu, Kilian Jornet reconeixia que havia estat «molt dur, però també molt emocionant. Fa temps que tenia pensat fer la Bob Graham Round i per fi he pogut intentar-ho i adonar-me del gran rècord que tenia Billy Bland des de fa més de trenta anys. Ha estat un dia molt bonic a la muntanya, al costat de tots els corredors que han vingut a fer de llebres, del Billy, que m'ha animat, i també el poble de Keswick, que s'ha bolcat completament amb mi. Realment el que he viscut ha estat l'amor que se sent aquí pel fell running».



El 1932 per primer cop

El repte va néixer el 1932, quan un corredor anomenat Bob Graham, va aconseguir completar una volta circular per 42 'fells' (del parc nacional del Lake District en menys de 24 hores. El repte va quedar inscrit en la història local, i es va fundar el Bob Graham Round Club, que acolliria tots aquells muntanyencs que aconseguissin repetir la gesta del seu fundador. No va ser fins al 1960 que algú es va atrevir a tornar a intentar-ho, i des de llavors han estat molts els que han entrat a formar part del ja mític club. El 1982, un corredor local, Billy Bland, va aconseguir completar la gesta en les 13h 53 esmentades, i des de llavors han passat 35 anys sense que ningú hagi pogut superar-lo. Amb els anys, la Bob Graham Round s'ha convertit en una de les travessies més populars a Anglaterra.

No obstant això, tot i el repte esportiu, l'atractiu de la Bob Graham Round resideix en els valors que envolten el repte: companyonia, respecte per la muntanya i tradició. Així, per completar la Bob Graham Round, cal complir algunes normes. Durant el recorregut, el corredor ha d'estar acompanyat d'algú en cadascuna dels 42 cims, per poder verificar el repte. Una de les tradicions, a més, estableix que membres del club assistiran al corredor que ho estigui intentant, corrent amb ell una de les 5 mànigues en les que es divideix el circuit. En completar cadascuna d'aquestes mànigues, l'esportista pot ser assistit.