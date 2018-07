Escac i mat croat a Anglaterra

Per què un país de només 4,3 milions d'habitants no pot guanyar un Mundial de futbol? Diumenge pot succeir. Croàcia va assolir ahir el seu màxim èxit a nivell de seleccions i, amb l'èpica que l'ha acompanyat durant tota la segona fase del campionat, va posar els dos peus a la final de diumenge contra la poderosa França. Un gol de Mandzukic a la pròrroga va donar la victòria a un equip que va aconseguir remuntar l'anotació inicial d'una Anglaterra acadèmica però faltada de la passió dels balcànics.

Cap dels dos entrenadors no va voler arriscar i van confiar en els mateixos jugadors que han format la columna vertebral de tots dos països durant el campionat. Croàcia se sent més segura amb Brozovic guardant l'esquena a Modric i Rakitic, i Anglaterra va mantenir l'esquema de tres centrals ja habitual.

Semblava que els primers minuts serien d'especulació per les dues bandes, però una falta ho va decantar tot. Modric va fer caure Dele Alli a la frontal de l'àrea. El lateral Trippier la va llançar amb mestratge per damunt de la defensa i va deixar clavat el porter Subasic.



Primera part fluixa

El gol no va fer reaccionar una Croàcia molt parada i sense capacitat de refer-se. Sterling va estar a punt d'aprofitar una pilota llarga per plantar-se davant del porter balcànic, però Vrsaljko li ho va impedir. Tot seguit, el central Maguire va rematar un córner, però la pilota va sortir desviada a l'esquerra de la porteria croata.

L'equip de Dalic no es va desvetllar fins que Perisic no va engaltar un fort xut, al minut 18, que va anar a fora, però va ser un miratge. Els anglesos estaven molt millor situats damunt del terrany de joc i ofegaven el joc de combinació d'una Croàcia que semblava cansada pels esforços de les eliminatòries anteriors. Al minut 29, un fins aleshores inèdit Harry Kane va tenir la millor oportunitat del seu equip. Primer va errar davant de Subasic i, en el rebot, el porter va aconseguir tocar amb el peu el xut del davanter del Tottenham i enviar-lo al pal quan el gol semblava un fet. A l'altra banda, Pickford només va intervenir per aturar un xut de Rebic i, després d'una rematada a fora de Lingard, Rakitic va disposar de la darrera aproximació de la primera part, però no va saber resoldre a l'interior de l'àrea.

A la segona part les coses semblava que no canviarien. De fet, els anglesos van disposar de les millors ocasions, sobretot una de Kane, que no va arribar de poc a una centrada de Trippier. Però, aleshores, en deu minuts va canviar tot.



Perisic 'superstar'

I el canvi va arribar de la mà d'un extraordinari Ivan Perisic, que ja va avisar amb un xut que va salvar Walker. El gol de l'empat va ser una lliçó d'empenta del jugador de l'Inter, que va rematar amb el peu aixecat, avançant-se novament al defensa del City a una centrada de Vrsaljko per la banda dreta.

I se'n va escapar bé Anglaterra els següents minuts. Tot seguit, un error de Maguire propicia que Rebic cedeixi a Perisic i que aquest remati al pal. El posterior xut de Rebic l'atura Pickford. Tot seguit, Brozovic i el mateix Perisic van errar algunes arribades.

Anglaterra va reaccionar mínimament, amb xuts de Lingard i de Kane, però el partit ja era d'anada i tornada, i Mandzukic i Perisic van poder evitar la pròr-roga, la tercera dels croats en el torneig.

En el temps suplementari va començar el carrusel de canvis. La primera meitat va ser plana, però en la segona va arribar la sentència. Stones s'empassa una pilota a l'àrea de Perisic amb el cap i no veu que darrere hi ha Mandzukic amb la canya a punt. El davanter de la Juventus aquest cop no falla i afusella un venut Pickford. Croàcia va poder fer el tercer, però Kramaric va ser egoista i no va cedir l'esfèrica a Perisic. Ja era igual. Croàcia jugarà la final.