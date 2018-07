Naira Rexach i Marina Chavarria, amb Catalunya al torneig Scalabis Cup de Portugal

arxiu particular

Naira Rexach arxiu particular

Naira Rexach i Marina Chavar-ria, del Gimnàs Egiba, són a Portugal, a Santarém, per disputar el torneig internacional Scalabis Cup, de salts de trampolí, com a membres de la selecció catalana, amb l'entrneadora Clara Bozzo al capdavant.

Marina Chavarria competirà en la categoria sub-17 i Naria Rexach, en la sub-20. Chavarria, l'any passat, ja va ser campiona de la competició, juntament amb Robert Vilarasau (Gimnàs Egiba), que també havia de participar al campionat de Portugal, però finalment no hi serà per lesió.