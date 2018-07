Djokovic passa per sobre d'Andersson i s'adjudica el seu quart Wimbledon

El tennista serbi Novak Djokovic va conquistar ahir el seu quart títol del torneig de Wimbledon, el tretzè gran eslam en tota la seva carrera, després de guanyar ahir en la final el sud-africà Kevin Anderson per 6-2, 6-2 i 7 -6 en un partit que es va allargar fins a les dues hores i 18 minuts.

Aquest tercer gran de la temporada va servir al balcànic per reprendre el camí de l'èxit després de gairebé dos anys llastat per lesions al colze dret i també per fases de dubtes, al costat de falta de motivació reconeguda per ell mateix i fins i tot rumors sobre la seva vida amorosa. Un període de convalescència, física i mental, del qual s'ha redimit ara adjudicant-se el seu quart trofeu a l'All England Club.

Djokovic va afirmar que durant el seu llarg procés de recuperació havia hagut de «confiar realment» en ell mateix i que «no sabia realment el que succeiria» en recuprar-se de la lesió al colze. «És increïble. Per primera vegada a la vida, tinc algú cridant: 'Papi, papi'. Tenir aquí la meva dona i el meu fill veient-me amb el trofeu agafat... No puc ser més feliç, és molt emotiu», va admetre Djokovic en al·lusió al seu fill Stefan.

«Estic molt agraït al meu equip, a tothom qui m'ha donat suport. Els darrers dos anys no ha estat fàcils, he tingut l'operació i vaig ser fora del circuit durant sis mesos», va dir a peu de pista el serbi.

«Vaig afrontar per primera vegada en la meva carrera diverses lesions importants i no sabia realment què passaria, hi havia un munt de dubtes i no sabia si podria recuperar el nivell per competir», va confessar pel que fa a les seves molèsties al colze. «He tingut el privilegi de formar part de la final de Wimbledon cinc vegades, on es gaudeix cada moment i tothom és al meu costat des de la grada», va dir finalment.