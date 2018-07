?Sallent va reunir 28 equips al 30è Torneig d'Estiu de Futbol Sala. En la categoria alevina, l'equip Vamos Equipo!!! es va imposar al Monster Team per 4-1 a la final; en Infantil, Rodolfos FC va superar els GG per 3-2; en la categoria cadet, ¿Saltamos? va guanyar Torino Calcio per 6-4: i en sènior, el campió va ser el conjunt Aves Martí Esports, que va guanyar per 3-2 el Mayper Sports.