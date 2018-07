Empreses i institucions de Manresa s'impliquen i donen el seu suport a l'esdeveniment

Ferrer i Comellas subjecten un dron amb Serracanta (segon per la dreta) i Reed (tercer per l´esquerra)

Ferrer i Comellas subjecten un dron amb Serracanta (segon per la dreta) i Reed (tercer per l´esquerra) ajuntament de manresa

La implicació de la ciutat de Manresa amb l'evolució dels drons de competició és molt gran. Freespace, l'empresa amb participació manresana i australiana que organitza la prova de la Copa del Món, va néixer a partir d'un start-up de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i es troba en plena expansió; empreses com Helion Tools aporten tot el seu material i experiència en la construcció d'aparells i l'Ajuntament de Manresa també hi ha donat el seu suport.

De fet, quan s'arriba a les Comes ja es veuen pancartes amb l'eslògan de la ciutat i també s'hi poden veure els ponts de cultura que defineixen Manresa com la Capital Cultural 2018.



Avantguarda tecnològica

En la presentació d'ahir, la regidora de Projecció de Ciutat i Festes de l'Ajuntament, Neus Comellas, va destacar que competicions com aquesta serveixen «per situar-nos al mapa i sumar motius per tal que la gent ens valori i ens visiti». Segons el seu punt de vista, la presència i col·laboració del consistori en aquesta prova «ens projecta com una ciutat innovadora i molt al dia».

Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, va remarcar que «és bo donar suport a aquest tipus de projectes que neixen del territori, des de la ciutat, en el marc de la voluntat que tenim de ser capital esportiva».

Durant l'acte, Grantley Reed, director gerent de Freespace Drone Racing, també va comentar que «hem aconseguit avenços tecnològics considerables en el desenvolupament de drons gegants, i fem un gran esforç per crear la propera generació d'aficionats d'aquest esport aeri». Reed va afegir que «estem satisfent les necessitats dels aficionats als esports del segle XXI, que demanen curses curtes, properes i ràpides, amb una gran quantitat d'estadístiques, dades i emoció».