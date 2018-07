«Els tècnics del camp de tir es van fixar en mi el primer dia»

Va néixer al si d'una família de ramaders de Pretòria habituada a caçar. Va créixer entre armes de foc, però només fa dos anys que va descobrir el tir com a esport. Als 16 anys, s'ha guanyat un lloc a la selecció i figura entre els millors tiradors sud-africans.



Amb només dos anys d'experiència i pràctica s'ha classificat per un Mundial?

Vaig descobrir el tir com a esport de forma casual. El pare, Theo Willemse, va adquirir un nou rifle i jo el vaig acompanyar al Krokodilspruit Shooting Range, el camp de tir on volia estrenar-lo. Hi vaig trobar un amic que s'hi entrenava i em va convidar a provar-ho. Els tècnics, en veurem disparar, li van comentar al pare que jo tenia un talent natural per al tir i que m'havia de dedicar a aquest esport.

El tir de precisió és el seu esport? Ha provat altres disciplines?

Havia practicat la natació i el netball, una variant del bàsquet, però no m'hi sentia còmode. Aquest és el meu esport!

Ha guanyat competicions estatals? Quins són els seus objectius a Manresa?

M'he imposat en els campionats provincials i nacionals sub-16 del meu país. A més, en les competicions absolutes assoleixo podis amb freqüència. A Manresa, vull passar-m'ho bé i adquirir experiència.