Carmona ajuda el combinat estatal a arribar a la final

Hi haurà segona actuació per a Andrea Carmona als Campionats d'Europa de gimnàstica artística que es van començar a disputar ahir a Glasgow. La jove gimnasta de Fonollosa del Club Egiba va aportar la nota del seu exercici de terra a la resta del combinat espanyol, que va finalitzar la primera jornada en setena posició d'entre els 26 participants. Ahir, la bagenca va arriscar en un exercici que té un alt grau de dificultat i va caure, però demà tindrà una altra oportunitat de demostrar la seva qualitat en la final.

L'equip espanyol va sumar un total de 153,430 punts. D'aquests, 11,233 van arribar de l'actuació d'Andrea Carmona, que pot aconseguir una nota més alta en la seva segona actuació a poc que clavi els elements que intenti. Espanya va ser setena, superada per França (164,063), Rússia (161,462), Bèlgica (159,331), la Gran Bretanya (158,795), Holanda (158,529) i Hongria (154,130). En vuitè lloc, l'últim per a la final, es va classificar Ucraïna (153,163). Van quedar fora potències continentals com Itàlia i Alemanya.

La barra d'equilibris va ser el millor aparell dels espanyols. En aquest, va obtenir el tercer millor resultat de tots els països participants i dues de les seves gimnastes, Ana Pérez i Cintia Rodríguez, van estar a punt de classificar-se per a la final de l'aparell, que tindrà lloc diumenge. També va ser bona l'actuació en asimètriques (la setena), i no tant en salt, i sobretot en terra, en què hi ha marge de millora per intentar atrapar Hongria en la sisena posició. A més de Carmona, Pérez i Rodríguez van completar l'equip estatal Paula Raya i Helena Bonilla.



Avui arriben les júniors

Després de la bona actuació de l'equip sènior, avui arriba el torn del júnior amb una altra gimnasta de l'Egiba. Lorena Medina actuarà en els quatre aparells i intentarà col·laborar amb els màxims punts possibles a la bona actuació del combinat estatal, juntament amb Alba Asencio, Cristina Petisco i Claudia Villalba. La lesió de Berta Pujades, que es va trencar un dit en un entrenament, obliga totes quatre a competir en tots els aparells i a no fallar per tal d'aconseguir l'objectiu.