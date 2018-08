El proper repte, les sèries mundials de la Little League

? La victòria en el campionat d'Europa-Àfrica va classificar el conjunt català per a les sèries mundials de la Little League Baseball, que es duran a terme del 16 al 26 d'agost a la ciutat nord-americana de Williamsport (Pennsilvània). Divendres, dia 10, l'expedició de Catalunya viatjarà cap a l'escenari de la competició i, abans del debut del divendres 17 contra l'equip japonès de Kawaguchi, l'equip presenciarà en directe algun partit de la MLB i podrà fer preguntes als jugadors, així com fer algun llançament o bateig al mateix escenari del duel. Sobre les seves aspiracions al campionat, el manresà va expressar que «potser podrem guanyar algun partit, però serà molt difícil aconseguir el campionat. Però del que estic segur és que serà una altra bona experiència». Les sèries mundials de la Little League les disputaran setze equips, vuit de nord-americans i vuit més d'internacionals, dividits en dos quadres diferents. Cada conjunt jugarà un mínim de tres partits, en cas de derrota en els dos primers, i un màxim de set, en cas que arribin a una de les finals del torneig via repesca.