El Barça Lassa reforça el seu joc exterior amb l'eslovè Jaka Blazic

El FC Barcelona Lassa ha confirmat aquest dijous que ha arribat a un acord amb l'exterior eslovè Jaka Blazic, que arriba del MoraBanc Andorra i signa per una temporada amb el club blaugrana.

Blazic, de 28 anys, 1'96 metres i que pot jugar tant d'escorta com d'aler, recala al conjunt culer després forjar un bon any amb l'equip andorrà, amb 12 punts i 4,2 rebots per partit a l'Eurocup i 13,6 punts i 4,2 rebots en la Lliga Endesa, amb 25 minuts de mitjana.

En total, ha disputat sis temporades a l'Eurolliga -dues temporades amb l'Olimpija de Ljubljana (2011-13), dues amb l'Estrella Roja de Belgrad (2013-15) i dues més amb el Baskonia (2015-17) - per un total de 116 partits , amb una mitjana de 7,4 punts.

A més, Blazic milita a la Lliga Endesa des de fa tres temporades, dues amb el Baskonia i l'última a Andorra, competició en la qual ha jugat 105 partits amb una mitjana de 8,8 punts. En el seu palmarès, compta amb una Lliga Adriàtica (2015), una Lliga Sèrbia (2015) i dues Copes de Sèrbia (2014 i 2015) amb l'Estrella Roja de Belgrad, a més de dues Copes d'Eslovènia amb l'Olimpija de Ljubljana i l'Eurobasket de 2017 amb el seu país.