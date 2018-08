Canvi de disseny de les samarretes del Sallent

?El Sallent té un nou disseny de les seves samarretes per a la propera temporada i per a totes les seves formacions. El nou model, molt diferent al que tenia el club fins ara, ha estat executat per la firma solsonina Pentex. Pel que fa als patrocinadors del club sallentí, ICL continuarà ajudant els equips base. Pel que fa al primer equip tant masculí com femení (es forma per primer cop a la història de l'entitat), l'espònsor serà Bigmat Sigma, i continuen com a copatrocinadors La Torre i Transportes Abycer. Els interessats en comprar samarretes del Sallent ho podran fer accedint a la pàgina web de l'empresa Pentex.