«La cursa està creixent a nivell organitzatiu i també participatiu»

Ricard Balaguer té 42 anys i va néixer a Berga, però viu a Bagà des de fa dotze anys. És membre de les dues entitats organitzadores de la Trail Moixeró, els Amics de l'Atletisme de Bagà i la Unió Excursionista de Catalunya de Bagà, i ha estat el director de cursa en la cinquena edició.



Quina valoració fa del cinquè Trail del Moixeró?

Des de l'organització estem molt contents de com ha anat tot. Hi ha hagut un alt nivell de participació, i en les proves de 39 i 17 km vam haver de tancar inscripcions la setmana abans. La cursa està creixent, tant a nivell organitzatiu com participatiu.

Enguany s'estrenava la VK Roca Tiraval, una cursa vertical de 3,5 km. Com ha anat?

Ha sortit tal com ens esperàvem. Inicialment ens feien patir les previsions de tempesta que s'anunciaven, però al final la meteorologia ens ha respectat. Tots els participants que han pres la sortida han pogut acabar la prova, i molts d'ells ens han dit que estaven molt contents.

Inicialment, quin era l'objectiu que es marcaven?

Havíem de millorar en tots els aspectes. Un cop finalitzades les curses facilitem unes enquestes als corredors, i aquests ens fan propostes de millora. El curs passat ens van proposar que obríssim categories a la prova de 39 quilòmetres, i enguany hem instaurat les categories de sub-23, sènior i màster.

Què diferencia el Trail Moixeró de les altres curses de muntanya?

Creiem que el que ens fa diferents és que tots els membres de l'organització estem a prop del corredor. Un altre fet que ens ajuda a tenir més participació és l'alt nombre de sortejos de material que fem. Calculem que vora un 70% dels participants poden marxar del trail amb un obsequi.

Com a baganès des de fa molts anys, què suposa aquesta cursa per al poble?

És un esdeveniment molt important, que omple el poble de gent durant tot un cap de setmana. A més, creiem que l'èxit del Trail Moixeró ha fet que altres curses de renom, com ara l'Ultra Pirineu, la Garmin Team Trial o la Buff 4 Cims, passin per Bagà.

Tenen pensada alguna novetat de cara a l'any vinent?

Estem treballant en noves propostes de millora interessants.