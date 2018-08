La Pirinaica tornarà als orígens amb la samarreta de color vermell

La Pirinaica deixarà enrere la samarreta a ratlles negres i vermelles i tornarà a l'original del club, tota vermella. El club manresà, que manté Elements com a espònsor tècnic, portarà els pantalons també vermelles i les mitgetes vermelles amb franges blanques. La Pirinaica no aparcarà del tot les ratlles, ja que les utilitzarà en moment puntuals com a segona equipació i també per a la base, tant les ratlles vermelles i negres, com les vermelles i blanques, i les blanques i negres.