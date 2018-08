El Breogán confirma que fitxa Cvetkovic i el Betis contracta Lluís Costa

El Cafés Candelas Breogán va informar ahir del fitxatge del base serbi Aleksandar Cvetkovic, procedent el Movistar Estudiantes i que fa dues temporades va actuar al Bàsquet Manresa. El jugador, que el novembre farà 25 anys i que va superar satisfactòriament la revisió mèdica, completarà el perímetre gallec, que ja compta amb els bases Úriz i Christian Díaz i amb els escortes Salva Arco, Sergi Quintela i Lucio Redivo.

Cvetkovic va tenir una actuació irregular a Manresa per culpa de les lesions, que no li van permetre explotar un potencial que, sens dubte, tenia. Va destacar pel seu bon tir, tant de tres com de mitjana distància, per la bona direcció de l'equip i, sobretot, per una excel·lent defensa sobre els directors de joc rivals.

D'altra banda, el Betis, de la lliga LEB Or, va confirmar el fitxatge de l'exbase del Manresa Lluís Costa, que va jugar els dos anys i mig darrers a club bagenc.