Paula Fernández disputarà les semis del Mundial sub-20

La selecció espanyola sub-20, amb la santfruitosenca Paula Fernández a les seves files, va fer història després d'aconseguir la seva primera classificació per a les semifinals del Mundial sub-20, que es disputa a França.

Les de Pedro López van fer valer els gols de les barcelonistes Aitana Bonmatí i Patri Guijarro a la primera part, en un treballat triomf contra Nigèria. Paula Fernández va jugar els darrers deu minuts d'aquest partit.

Les espanyoles es van trobar ben aviat amb el premi al seu domini. Abans del primer quart d'hora, la capitana Aitana Bonmatí va rebre la pilota a la frontal i va armar un xut que va entrar per la dreta de la porteria visitant.

El gol va esperonar les africanes, que van començar a arribar amb perill a l'àrea espanyola i van estar a punt d'igualar el marcador en una ocasió clara de Grace. Carmen Menayo i una bona sortida de la portera Coll van evitar el perill.

Abans d'acabar el primer temps, Guijarro no va fallar a la cita amb el gol. En una falta lateral, la migcampista balear va recollir la pilota, després que una defensa nigeriana la toqués amb la mà, i la va enviar al fons de la xarxa per incrementar la distància al descans.

A la represa, Espanya va endar-rerir les línies, fet que van aprofitar les africanes per acostar-se al marcador, després que Peace Efih es fes amb una pilota rebutjada per Coll. Malgrat tot, les espanyoles van controlar el ritme del duel per signar el seu triomf.



L'amfitriona, França, serà la rival d'Espanya a les semifinals del Mundial sub-20, en un partit que es disputarà el proper dilluns (20.30 h). El combinat francès va superar per la mínima la gran favorita i guanyadora en dues ocasions del Mundial, Corea del Nort. Un solitari gol de Delabre de penal va valer el triomf.