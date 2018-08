L'Espanyol assoleix un punt en la seva estrena lliguera, a Balaídos

El local Fran Beltrán lluita per una pilota amb l´espanyolista Piatti

El local Fran Beltrán lluita per una pilota amb l´espanyolista Piatti Salvador Sas/efe

L'Espanyol va debutar a la Lliga Santander 2018-19 amb un empat a un al camp del Celta. Mario Hermoso va avançar els blanc-i-blaus al temps afegit de la primera part, però un gol de David López en pròpia porteria va donar l'empat al conjunt gallec.

La posada en escena del Celta va ser la que havia promès el seu tècnic, Antonio Mohamed: control de la pilota en la zona de creació, posessió abusiva, joc vertical amb canvis d'orientació i línia de pressió en camp rival. Tot això ho van dur a terme amb el desvergonyiment que havia planejat Mohamed, tot i que el domini només es va plasmar amb un xut llunyà d'Hugo Mallo i un altre de Brais, que va anar desviat.

Van ser vint minuts vertiginosos del Celta, que es va desinflar a poc a poc, amb menys ritme i menys pressió. Llavors l'Espanyol va trobar línies de passada, es va sentir menys oprimit per poder combinar a la zona central i es va estirar: va llançar tres cops a porteria en només tres minuts, amb xuts de Baptistao, Darder i Piatti.

El Celta no va tornar a recuperar la seva versió inicial, tot i l'aturada que van tenir els equips per refrescar-se i combatre la calor. Els gallecs es van encallar per la zona central i van perdre amplitud en el seu joc. Únicament es van tornar a acostar a la porteria de Diego López amb una rematada de cap de Cabral.

L'Espanyol, sòlid en defensa, va exhibir més eficàcia: va avisar amb un mà a mà de Borja Iglesias a l'àrea davant el porter Sergio, després d'una bona passada de Darder, i va tancar la primera meitat amb un gol d'Hermoso, qui va rematar un córner després d'un error de marcatge del paraguaià Júnior Alonso.

A l'inici del segon temps, el Celta va tornar a portar la iniciativa i a partir d'una jugada ràpida per la banda va trobar l'empat, al minut 52. La centrada de Júnior Alonso es va enverinar i va acabar en gol després d'un mal rebuig de David López i que la pilota piqués al pal. Després, Iago Aspas la va tocar, però ja havia entrat a la porteria. A la segona part les forçes van anar flaquejant. Emre Mor va recollir una bona passada d'Aspas i va arribar tot sol a l'àrea petita, però va finalitzar amb un xut molt tou que va acabar a les mans de Diego López. El debut de Puado amb l'Espanyol a Primera i una rematada de Sergio Garcia van marcar el final del partit.