El Vila-real topa amb el mur defensiu de la Reial Societat

El Vila-real comença amb mal peu la Lliga Santander. El conjunt groguet va topar amb una Reial Societat molt sòlida, tot i avançar-se amb un gol matiner de Gerard Moreno. L'experico, amb una gran jugada individual, va inaugurar el marcador al minut 16. Els bascos van aprofitar una greu errada defensiva de Funes Mori per empatar just abans del descans. Willian José va aprofitar aquesta situació per superar Asenjo.

A la represa, el submarí va tornar a portar la iniciativa en el joc i va crear les millors ocasions. Els visitants, però, van tornar aprofitar una greu errada defensiva, aquesta vegada de Llorente, i Juanmi no va perdonar amb un xut ras i va posar l'1-2. En el tram final el Vila-real va prémer l'accelerador de valent però no van estar encertat de cara a porteria i va deixar escapar un punt.