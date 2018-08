La Pirinaica cau derrotada amb claredat al camp del Can Trias de Terrassa

La Pirinaica va disputar aquest diumenge el primer partit de pretemporada, el va jugar a Terrassa, contra el Can Trias i el resultat no va ser el desitjat. Van anar a remolc tot el partit i no van tenir opcions de remuntada. Tot i l'engruixit resultat, s'ha de tenir tran-quil·litat, ja que, a més de tractar-se del primer duel, els de labarriada Mion amb prou feines portaven una setmana d'entrenaments. També cal destacar que Gallego tan sols va poder disposar de sis jugadors de la primera plantilla per afrontar un duel que el Can Trias va guanyar còmodament. El conjunt de Terrassa venia més rodat, ja havia fet un important nombre d'entrenaments i havent disputat partits amistosos. Pel que fa als manresans, s'ha de seguir treballant, dimecres que ve es podran refer davant l'Artés.