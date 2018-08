El CE Manresa s'imposa a un digne Joanenc en un matx molt disputat

El Centre d'Esports Manresa de Piti Belmonte va iniciar la seva participació en la segona edició de la Copa Cor de Catalunya, firmant un treballat triomf davant l'amfitrió el Joanenc.

La primera part va caracteritzar-se per la intensitat amb què els dos equips van encarar el partit. L'equip de Marc Viladrich va reconvertir el seu habitual 4-3-3 en un 4-4-2 en rombe per pressionar la circulació interior d'un Manresa que duia la iniciativa en el joc i que intentava capitalitzar la possessió de la pilota. Malgrat tot, no trobava vies per apropar-se a la porteria de Baquero.

Així, en els primers 30 minuts de joc, els blanc-i-vermells només van disposar d'una ocasió. Manel Sala al minut 8 va executar un servei de falta lateral des de la zona corresponent a l'extrem esquerra que va estavellar-se al travesser del Joanenc.

En els darrers quinze minuts, Noah i Manel Sala van disposar de dues bones ocasions abans que l'osonenc Manel Sala obrís el marcador amb un potent xut creuat amb la dreta des de l'exterior de l'àrea de penal.

A la represa, després de cinc minuts de domini blanc-i-vermell el Joanenc va aconseguir el control del mig del camp i va disposar de dues grans ocasions per empatar. Alberto Criado, al 55, executant una falta, va obligar Pol Busquets a lluir-se. Dos minuts després, Ricky Sánchez va robar la pilota a Mouha i va arribar en solitari fins a la frontal de l'àrea de penal per rematar fregant el pal.

Les envestides ofensives dels amfitrions van començar a partir del minut 65, tot i que el Joanenc va mantenir el domini. Biel Rodríguez, davanter que disputava els seus primers minuts de pretemporada després d'una lesió, va sentenciar el partit amb un inversemblant xut creuat des de l'esquerra de l'àrea de penal que va sorprendre al porter Asier.