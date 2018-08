Laura Orgué finalitza en segon lloc la marató de muntanya més antiga

La corredora de muntanya igualadina Laura Orgué va acabar segona la Pikes Peak Marathon, una cursa que es disputa als Estats Units i que enguany arribava a la 63a edició, la qual cosa la consolida en la seva condició de marató de muntanya més antiga del món. Orgué va invertir un temps de 4 hores, 30 minuts i 52 segons a recórrer els poc més de 42 quilòmetres d'una prova que assoleix un desnivell de 2.386 metres just a la meitat del recorregut.

La victòria va ser per a la nord-americana Megan Kimmel, que va arribar més d'un quart d'hora abans que la catalana i va batre el rècord de la cursa per només 14 segons. Es trobava en possessió de Lynn Bjorkland, que va fer 4.15.18 el 1981. Kimmel va fer un temps de 4.15.04. El tercer lloc va ser per a una altra nord-americana, Kristina Marie Mascarenas, amb un temps de 4.37.00.

Orgué va admetre que «li tenia molt respecte a aquesta cursa perquè les condicions no són les més favorables per a mi. Precisament per això, he sortit molt conservadora i m'ha servit per acabar els últims quilòmetres amb força». L'anoienca va explicar que «he anat segona tota l'estona i la Megan ha estat a un altre nivell. Malgrat això, jo estic molt contenta amb el resultat i amb el meu rendiment» a la cursa.

La prova nord-americana va tenir una participació d'uns 800 corredors i Orgué va explicar que la distància era un pèl llarga per a les seves condicions, tenint en compte que es tracta d'una especialista en cursa vertical, modalitat de la qual ha estat campiona del món, i s'està adaptant a poc a poc a gran distància.