La bagenca Paula Fernández pot guanyar avui el Mundial

No ha estat un Mundial fàcil per a la santfruitosenca Paula Fernández, però avui pot acabar de la millor manera. La bagenca del Màlaga podria ser titular en la final d'avui contra el Japó (19.30 hores, Gol) a causa de l'absència per sanció, ja que va ser expulsada en les semifinals, d'Aitana Bonmatí.

En ser preguntada per aquest aspecte, Fernández explica que «totes les que som a la banqueta podríem aportar el nostre granet de sorra quan faci falta. Jo, per edat, hauria pogut jugar el darrer europeu sub-19. El fet que Pedro López [l'entrenador] hagi confiat en mi per al Mundial sub-20 és molt satisfactori perquè representar el meu país és un fet molt gran. És un orgull que hagi comptat amb mi i ser part d'una generació que ja ha fet història».

Espanya jugarà avui contra el Japó un partit que representa una doble revenja. D'una banda, les japoneses van deixar fora moltes de les seves rivals d'avui de la final del Mundial sub-17 de fa dos anys a Jordània, en derrotar-les per un clar 0-3. De l'altra, les noies de López van guanyar el partit que tots dos equips van jugar a la primera fase d'aquest Mundial de França per 1-0, amb un gol de Carmen Menayo. Sobre com pot influir aquesta rivalitat, Fernández explica que els partits anteriors «ens poden donar una idea de com pot ser la final, però aquest partit serà més intens i encara més difícil».



Un gran grup

En ser preguntada sobre les claus de l'èxit d'haver arribat a la final, Fernández explica que «el grup humà és molt bo. En aquesta plantilla hi ha jugadores que han estat moltes vegades a la selecció. Moltes de nosaltres hem estat juntes en categories inferiors, d'altres tenen experiència a la lliga i entre totes ens hem ajudat a créixer com a futbolistes». Sobre si tenen l'exigència de guanyar l'or, «seria el premi a la feina que fem dia rere dia, però sabem que una final la pots guanyar o la pots perdre. Si perdem, també estarem orgulloses».