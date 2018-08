El Manresa aferma dubtes per festa major

L'últim partit de pretemporada del Centre d'Esports Manresa va ratificar dues impressions que s'han anat consolidant durant els set partits de preparació disputats: falten migcampistes talentosos que relliguin un equip habituat a excel·lir en defensa i que ha conformat una davantera temible; alhora, a hores d'ara, amb la plantilla no tancada, les prestacions que pot oferir l'equip a l'inici de la lliga al grup 2n de Primera Catalana són una incògnita.

A priori, el matx d'ahir a la tarda al Congost oferia nombrosos al·licients. A l'interès que generava copsar el rendiment dels manresans sis dies abans de començar a competir, s'hi afegia la presència del Sant Julià de Lòria, equip de la Primera Divisió andorrana que ha format una plantilla per conquerir el títol de campió i classificar-se per jugar la primera fase prèvia de la Lliga de Campions.

Així doncs, al conjunt dirigit per l'egarenc Jesús Barón, a més dels bagencs Jhonattan Vinasco, Mohammed Djitté, Moha, i Miguel Ángel Luque, hi figuren cinc futbolistes amb una sòlida trajectòria a Segona A o B amb equips catalans (Nico Ratti, Enric Pi, Toni Lao, Walter Fernández i Joel Méndez), tres jugadors francesos amb incursions al futbol professional (Begeorgi, Vincent i Cissé) i un de romanès (Vasile).

El tècnic manresà, Piti Belmonte, va presentar d'inici un equip amb similituds al probable onze titular, dissabte, a Igualada. Els dos oponents van exhibir rigor tàctic i concentració durant els deu minuts inicials, mentre maldaven per assolir el control del centre del camp i per fer-se amb la iniciativa ofensiva. Els de Jesús Barón palesaven la qualitat dels seus jugadors a l'hora d'elaborar el joc i evidenciaven ser un conjunt amb un nivell equivalent a un equip de Tercera Divisió.

Manel Sala lidera l'atac manresà



Tot i això, els andorrans no van crear perill fins haver paït els tres primers ensurts de la tarda. En primer lloc, Manel Sala va efectuar un enverinat servei d'una falta lateral des de la dreta de la porteria de Nico Ratti que va sorprendre el porter sud-americà i es va estavellar al pal esquerre de la seva porteria (minut 13). A continuació, el vigatà va mirar de batre el porter andorrà amb un llunyà servei de falta. Nico Ratti va blocar la falta executada des d'uns quinze metres de la frontal de l'àrea de penal (minut 19). Trenta-set segons després, Brian va assistir Manel Sala, en intuir la seva desmarcada, però l'osonenc no va poder fer-se amb la pilota.

El Sant Julià va replicar tot seguit (minut 21). Vincent va centrar des de la posició d'interior esquerre i Joel Méndez va rematar de cap fregant la creueta superior esquerra de la porteria de Pol Busquets. El partit va exhaurir en vint minuts el còmput total d'ocasions clares de gol. Els andorrans van mantenir un control relatiu del mig del camp fins al descans, sense tornar a aproximar-se a l'àrea de Pol Busquets, si exceptuem un xut de Joel Méndez que el porter manresà va aturar sense dificultats. Una vaselina precipitada i massa llunyana de Manel Sala, amb la qual volia sorprendre Nico Ratti, després que Luis Blanco li regalés la pilota (minut 36), i el refús de Toni Lao que va impedir la rematada de cap de Solernou, després d'un córner executat per Brian (minut 41), van completar el bagatge ofensiu del primer acte.

Equilibri i somnolència



A la represa, el Manresa va arrabassar el domini del tempo del partit als andorrans, però la primera mitja hora de joc va consumir-se sense que cap dels dos equips generés perill. L'equilibri predominava a la zona de creació i endormiscava els espectadors. El Sant Julià va desvetllar-los amb dues accions puntuals: una rematada de Josele Aguilar des de la frontal de l'àrea de penal que va refusar Pol Busquets (minut 77) i una centrada des de la posició d'interior esquerrà d'Enric Pi que va rematar Joel Méndez des del punt de penal, tres minuts després, conjurada pel porter blanc-i-vermell. L'única aproximació ressenyable dels locals va ser una incursió de Brian fins a la línia de fons, com extrem esquerre, culminada amb una centrada enrere que Biel Rodríguez va rematar per sobre el travesser en una avantatjosa posició (minut 88).

Per tant, el Manresa va tancar ahir la pretemporada amb un bagatge de dues victòries (Tona i Joanenc), tres empats i dues derrotes (Can Vidalet i Solsona). Els de Piti Belmonte han marcat només cinc gols en set partits, però n'han encaixat un menys. El rendiment de l'equip a la lliga és difícil de predir per l'absència de migcampistes creatius que assorteixin una davantera integrada per jugadors contrastats (Manel Sala, Brian, Carles Montoro i Noah). La solvència de l'equip en defensa ja s'ha pogut constatar.