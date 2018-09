El Parc Olímpic es prepara per acollir l'any vinent el Mundial que decideix les places olímpiques

La prova d'aquest any de la Copa del Món, la darrera del torneig, serà un banc de proves perfecte per al Mundial que acollirà el setembre de l'any vinent la Seu d'Urgell i que tindrà una importància extrema. D'aquella competició sortiran els representants de cada país per anar als Jocs Olímpics de l'any següent a Tòquio. Tenint en compte que només hi haurà un representant per estat, serà important el resultat que s'obtingui en aquesta prova.

Així, aquesta temporada també té un campionat del món, que es farà a final de mes a Rio de Janeiro, però aquest no té tanta transcendència com el de l'any vinent. Malgrat això, Maialen Chourraut ha manifestat que intentarà arribar-hi en un bon estat de forma, en un circuit que li fa venir molts bons records, ja que és on va aconseguir el títol olímpic.

Els Jocs de Tòquio seran els primers en els quals es competirà en la categoria de C1 femenina, en què Núria Vilarrubla és especialista. Miquel Travé també intentarà accedir a la capital japonesa, tot i que té la barrera de l'experimentadíssim Ander Elosegui, que és qui ha anat a les darreres cites d'aquest tipus per Espanya.