Una samarreta salmó inspirada en la Diagonal, tercera equipació del Barça

Una samarreta salmó amb una franja inspirada en l'avinguda Diagonal de Barcelona i dos tons (vermell i rosa pàl·lid) és l'aposta de Nike per a la tercera samarreta del FC Barcelona, el disseny de la qual s'ha donat a conèixer avui a les xarxes socials.



El director de disseny de Nike, Pete Hoppins, assegura que aquesta equipació "encaixa perfectament amb l'equip", en unes declaracions publicades al web de l'entitat blaugrana.



"El club és part de la ciutat, la seva influència es pot veure en qualsevol avinguda o plaça, i aquesta passió és la que realment ha inspirat aquesta col·lecció per a la campanya 2018/19", afirma.



La samarreta està dividida per una franja inspirada en l'avinguda Diagonal de Barcelona, una de les artèries més emblemàtiques de la capital catalana. Aquesta diagonal travessa la samarreta des de l'espatlla esquerra fins a la part inferior dreta.



Aquesta és la samarreta que quedava per presentar i com les dues anteriors estan basades en l'ADN del club català i estan inspirades en la ciutat de Barcelona.



Així, les deu ratlles verticals de la primera samarreta homenatgen els deu districtes principals de la ciutat, mentre que el groc de la segona recorda una famosa campanya de la temporada 2005-06 i recalca l'esperit aventurer del Club.



Amb un disseny basat en una vista aèria del famós barri de l'Eixample i els seus blocs d'edificis, la tercera samarreta crea un vincle més amb el paisatge urbà de Barcelona.