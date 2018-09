El callussenc Guillem Montiel s'estrena en un Mundial

Montiel, un dels seleccionats per competir en el Mundial de triatló Arxiu particular

Arriba l'hora de la veritat per al triatleta de Callús Guillem Montiel, qui, després d'una gran temporada, veurà fet realitat el seu somni de disputar per primer cop el Mundial de triatló, que se celebra del 12 al 16 de setembre a Gold Coast, Austràlia. El callussenc competirà la matinada de dissabte a diumenge, a les 5.15 hores.

La temporada del triatleta del Club Natació Minorisa ha estat la millor de la seva trajectòria. Per això, Montiel va ser convocat per representar Espanya a la competició reina de tota disciplina esportiva, un Mundial.

Així, aquest cap de setmana, l'atleta callussenc farà el seu debut en la categoria júnior, acompanyat de Romaric Forqués, del Cidade de Lugo. Cal recordar que, en els campionats d'Espanya de Banyoles, Forqués, malgrat guanyar, no va ser reconegut com a campió (va ser-ho Montiel) per ser de nacionalitat francesa.



La cirereta del pastís

A banda del bon rendiment que dona al seu club en les competicions de la lliga catalana absoluta, individualment, també ha destacat amb classificacions de molt mèrit, com el primer lloc aconseguit en els campionats d'Espanya júniors celebrats a Banyoles i en la modalitat esprint (750 m de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de cursa a peu). Aquest títol va servir a Guillem Montiel per anar als campionats d'Europa, que van tenir lloc a Tartu (Estònia), on va entrar en una destacada dissetena posició i com a segon triatleta estatal, darrere de Romaric Forques, que va creuar la meta en setena posició.

Amb la internacionalitat de Guillem Montiel d'aquest any, ja són quatre els triatletes de casa nostra que han defensat la samar-reta estatal: el moianenc David Henestrosa, el també triatleta de Moià Iñaki Baldellou i l'olímpic manresà Xavier Llobet.