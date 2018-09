La igualadina Laura Orgué és la gran dominadora dels quilòmetres verticals

El 2012, 2013, 1014, 2015 , 2017 i també el 2018. La corredora igualadina Laura Orgué s'ha adjudicat, a Escòcia, el seu sisè Mundial de KV (quilòmetre vertical). A Glen Coe, Orgué s'ha imposat amb 51' 39'', traient gairebé un minut d'avantatge a la segona classificada, la sueca Lina Lo Kott Helander; la tercera posició ha estat per la nord-americana Hillary Gerardi.

«Aquest any no he competit en gaires proves de KV i m'he entrenat per curses més llargues. Per això no he estat durant la temporada tant còmode en aquesta disciplina. Malgrat això, les sensacions han estat molt bones, tot i la duresa de la climatologia. La conclusió és que estic molt satisfeta amb el resultat», comentava Laura Orgué.

La berguedana Clàudia Sabata ha hagut d'abandonar a pocs metres de l'arribada a causa de les condicions climatològiques, molt adverses, amb vent i pluja: «fins a l'equador m'he trobat força bé però en el darrer tram ha començat a fer molt fred i m'he vist obligada a parar i retirar-me» apuntava Sabata.

Aquest dissabte, Laura Orgué, però també la seva companya de l'equip RSM Spain, la també anoienca Sheila Avilés (torna a la màxima competició després d'una aturada), i també Kilian Jornet entre altres corredors de casa nostra, competiran, igualment a Escòcia, en la Salomon Ring of Steall Skyrace, puntuable pels Skyrunning World Championships. Es tracte d'una prova de 29 km amb 2.500 m de desnivell i espectaculars vistes al Ben Nevis. Orgué ha dit que «em trobo bé físicament i tinc ganes d'acabar bé la temporada, però no serà fàcil ni per les rivals ni pel temps».