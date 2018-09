El Cadí alça el teló dels partits de pretemporada contra el potent València

Que sigui un equip recentment arribat a la Lliga Femenina no vol dir res. Tot el contrari. El València, amb el suport del club d'ACB, serà un dels conjunts potents de la categoria. I aquest dissabte és el convidat del Cadí la Seu en el primer partit de pretemporada de les noies que prepara Bernat Canut. Cadí i València, amb exurgellenques com Anna Gómez, Tamara Abalde o Meiya Tirera, es disputen aquesta tarda (19 h) el Trofeu Memorial Jesús Cervós. Prèviament (17 h), el poliesportiu municipal de la Seu acollirà la presentació de tots els equips del Sedis Bàsquet.

Quant a l'enfrontament davant l'equip que entrena Rubén Burgos, Bernat Canut explica que «es presenta com una càrrega més». De fet, el Cadí s'haurà entrenat al matí. El conjunt va rodant i es això el que pretenen els tècnics en aquest primer enfrontament. «Les cames de les jugadores comencen a pesar de valent, però sent la segona setmana de pretemporada ja és el que volem», matisa Canut, que encara no podrà tindrà disponible la jamaicana Shereesha Richards.