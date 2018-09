El nou horari europeu no espanta el Camp Nou

Malgrat un horari més propi d'altres latituds (18.55 h) en un dimecres laborable, l'aficionat del Barça s'ha adaptat a les noves regles televisives de la UEFA i el Camp Nou va tenir ahir, contra el PSV Eindhoven, una assistència de 73.462 persones, una xifra d'acord amb un debut de la Lliga de Campions.

De menys a més, com el partit del seu equip, les grades del Camp Nou es van anar omplint fins a superar l'assistència registrada en els dos primers partits de la lliga que el Barça ha disputat com a local fins ara aquesta temporada.

En la primera jornada de la Lliga Santander contra l'Alabès, a mitjan agost, i a les 22.15 hores, el Camp Nou es va situar, per poc, en la mitja entrada (52.356 persones), mentre que en la tercera data, contra l'Osca, l'assistència va millorar (71.057) però no va superar les xifres del debut europeu. Lluny queda la pitjor assistència europea en un partit de la Lliga de Campions al Camp Nou. Va ser en la temporada 2008-09 contra el Xakhtar Donetsk quan només 22.763 aficionats van assistir a un partit intranscendent, ja que el Barça ja havia certificat la seva classificació per als vuitens de final com a primer de grup. Sembla doncs que l'aficionat blaugrana, com el seu equip, té fam de Lliga de Campions després de conquerir una de les darreres cinc orelludes.

El partit contra el campió holandès és l'únic que la formació entrenada per Ernesto Valverde jugarà a les 18.55 hores, ja que en les pròximes jornades l'horari serà nocturn, concretament a les 21 h.