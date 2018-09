Fenati es queda sense llicència fins al final del Mundial de motos d'enguany

El pilot italià de Moto2 Romano Fenati no podrà disputar el que resta de Mundial una vegada que la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), després de reunir-se amb ell a Mies (Suïssa) per estudiar l'incident que va protagonitzar amb Stefano Manzi a San Marino, ha optat per retirar-li la llicència fins al final del campionat actual.

"Després de la reunió amb el pilot i el seu representant, la FIM ha decidit retirar la llicència de Fenati fins al final de l'any actual", ha anunciat l'organisme regulador en un comunicat. En el mateix, asseguren que l'italià, de 22 anys, podrà recuperar-la de cara a la nova temporada. "Se li garantirà una nova llicència per la temporada 2019 subjecta a les condicions del reglament de la FIM", ha especificat la federació.

Al Gran Premi de San Marino passat, Fenati va accionar en plena recta i a més de 200 quilòmetres per hora el fre del seu rival i compatriota Stefano Manzi, en una acció antiesportiva que li va costar una primera sanció de dues carreres, i ara perdre la llicència fins a final de campionat. Una decisió presa pel president de la FIM, Vito Ippolito, i el director general i director legal de la mateixa, Richard Perret.

A la reunió, Fenati ha pogut explicar el que va passar a Misano, en una acció que la FIM reconeix que va tenir "reaccions extremes" tant a les xarxes socials com en els mitjans de comunicació.

De fet, tant Ippolito com Perret han explicat al pilot d'Ascoli Piceno la preocupació de la FIM pel que fa a la seguretat dels pilots en competició, i han ressaltar la importància de tenir 'fair play' en el motociclisme. Han recordat també a Fenati el pes que tenen els esportistes i pilots d'elit a la gent jove i en els aficionats i li han demanat que fos conscient de la seva "responsabilitat" i que fos un "exemple positiu" en el futur.