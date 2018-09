El Baskonia acaba patint per doblegar el Barça i el Madrid clava una pallissa a l'amfitrió Obradoiro

El Baskonia i el Reial Madrid jugaran, avui a partir de les 19.15 hores, la gran final de la Supercopa Endesa, que es disputa a Santiago de Compostel·la. Una hora abans hi haurà el concurs de triples.

En el primer partit, el Baskonia de Pedro Martínez va tenir més problemes dels esperats per doblegar un Barça que, a mitjan segon període, es va enfonsar del tot (76-79).

Després d'un primer quart igualat, els homes de Pesic van mostrar la seva pitjor cara al segon període, en què van arribar a perdre de vint punts de diferència. A la represa, gràcies a l'esforç defensiu d'Oriola i Smits, els blaugrana van remuntar i es van col·locar a tres punts del Baskonia a mitjan darrer quart. En l'última posessió, Kuric va tenir el triple per forçar la pròrroga, però no va encistellar.

En el segon partit, el Reial Madrid no va tenir gaire dificultats per superar l'amfitrió, el Monbus Obradoiro, al qual va derrotar per un resultat final de 61-81. En el primer quart, els jugadors dirigits per Pablo Laso van obrir un forat de vuit punts (12-20), però, en el segon, els locals van retallar distàncies i es va arribar al descans amb un marcador de 34-40. En la represa, els madridistes van sortir disposats a sentenciar el duel, i així ho van fer, amb un parcial de 8-28 al tercer període que va convertir els deu darrers minuts en intranscendents.