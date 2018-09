El Foment Cardoní organitza el seu festival amb grans figures internacionals

arxiu particular

El Foment Cardoní organitza avui el seu 55è festival de patinatge al pavelló de Cardona (20.30 h). L'entitat cardonina presentarà un espectacle inspirat en el mar, amb actuacions individuals i de conjunt dels patinadors locals. També hi haurà actuacions de patinadors internacionals. Com a noms destacats hi ha els del campió local Pere Marsinyach, en aquest cas formant amb el quartet amb el qual es va proclamar campió d'Espanya i de Catalunya (i també el seu programa individual), Noemi Isla, Biel Jané o Llorenç Álvarez, entre molts altres.