Lorena Medina tanca els Jocs del Mediterrani júniors amb dues medalles més, en terra i paral·leles

ARXIU PARTICULAR

Lorena Medina, Mar Palliso i Clara Navarro, components de la selecció estatal júnior a Tunísia ARXIU PARTICULAR

Competició molt destacada la que ha completat la gironellenca Lorena Medina, de l´Egiba, en els Jocs del Mediterrani júniors, celebrats fins avui a Tunísia. També la seva companya Mar Palliso, en el seu debut a l´equip estatal, ha estat a un gran nivell.

Després que en la primera jornada, divendres, en la què Lorena Medina aconseguia la segon plaça de la general individual, i també la mateixa posició per equips, amb la Mar Palliso i la tercera component, la també catalana Clara Navarro, ahir, en les finals per aparells (Lorena Medina s´havia classificat per les quatre finals), va sumar dues medalles més, la plata en paral·leles i el bronze en l´exercici de terra. Mar Pallisó, després de la novena plaça en el còmput general de divendres, va entrar a la final de salt, en la qual va ratllar el podi, classificant-se finalment quarta.