El Manresa s'endú el primer duel d'aspirants al Nou Estadi

El duel entre dos dels favorits del grup 2 de Primera Catalana, el Manresa i el Viladecans, s'ha saldat amb victòria mínima dels manresans, no sense haver de suar de valent, sobretot a la segona part, quan els visitantshan mirat d´igualar el marcador que tenien a favor els de Piti Belmonte des del minut 24, gràcies a un gol anotat per Montoro.

La primera part ha estat extremadament igualada entre dos equips que, malgrat buscaven el triomf, prenien unes certes precaucions. El Viladecans, que es presentava al Congost com a líder, feia una pressió alta a la sortida de pilota dels manresans. En el primer quart d´hora, les arribades a les porteries contràries eren repartides, però poc contundents. En aquesta fase va destacar un córner directe de Brian que va anar a fora per ben poc (min 14). Tres minuts després era Manel Sala qui ho provava de falta directe, però a les mans del porter visitant Jaime. Tot i les bones intencions dels jugadors dels dos equips, el joc era més aviat poc fluid amb reiteració de faltes i moltes protestes. Al minut 24, una bona combinació entre Bernat, Cuello i Montoro ha acabat amb una vaselina letal d´aquest darrer, superant la sortida de Jaime (min 24). L´1 a ha donat una certa tranquil·litat als futbolistes locals. Al minut 32 i després d´una indecisió entre Florent i Pol Busquets, el porter del Manresa ha llançat la pilota cap endavant; Manel Sala l'ha recollida, presentant-se sol davant Jaume, però a l´hora de fer la rematadaha caigut lesionat als isquiotibials. Per això, ha hagut de ser substituït per Joel Priego al minut 35.

En els darrers minuts del primer temps, el Viladecans ha pressionat de valent i ha avisat amb un xut llunyà d´Ivan (min 36) i una bona oportunitat per a Peralta , tot i que va quedar en no res per una mala recepció de la pilota quan es quedava sol davant Pol Busquets (min 40). Ja en el descompte, un xut des de molt enrere de Solernou, no va sorprendre Jaime.

La segona part, condicionada pel resultat parcial de la primera, ha estat majoritàriament dominada pel Viladecans. Al minut 47, Ivan ha rematat a les mans de Pol Busquets; Miquel ho ha provat des de la frontal de l´àrea, però massa alt (min 48); Borja amb una rematada rasa que ha fregat el pal (min 51); i Roger, ha buscat el gol des de lluny però sense encert (min 60). Malgrat aquestes arribades visitants, el Manresa no renunciava a l'atac. Els dos equips intentaven trenar bones jugades combinat ives. Al minut 65, una bona acció de contracop del Manresa ha acabat amb un xut creuat de Brian que ha estat a punt de ser gol.

En una darrera empenta, ja a la desesperada, el Viladecans ha disposat de la seva millor ocasió del partit, un llançament al travesser de Peralta (min 80).