El Peníscola FS, l'oponent del Barça en el debut a Primera

?Les baixes que tenia l'equip dirigit aleshores per Marc Carmona van determinar que el manresà Xavi Cols reforcés durant dues setmanes les sessions preparatòries del primer equip blaugrana el gener del 2016. La bona tasca del tanca va merèixer «un premi simbòlic» del prestigiós tècnic barceloní. Xavi Cols va debutar a Primera Divisió el 19 de gener, al Palau Blau-grana, en un partit en què els blaugrana van golejar els castellonencs per 5 a 1. «Vaig jugar només una vintena de segons, però vaig poder compartir pista amb el porter i capità Paco Sedano», rememora. Ara, el manresà malda per demostrar la seva vàlua a Peníscola i fer-se un lloc a la plantilla del Barça.