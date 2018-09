El Manresa RC mostra el seu creixement en un reeixit Torneig de l'Eix

El Torneig de l'Eix, celebrat al Congost, va ser un èxit organitzatiu del Manresa RC, amb 350 jugadors i jugadores de 22 equips, i hi van participar per primer cop totes les categories, des de sub-6 fins a sèniors, tant masculí com femení. Així, el futur del rugbi a Manresa s'està assegurant amb la bona dinàmica de l'escola. En sub-6, sub-8, sub-10 i sub-12 van demostrar la seva gran capacitat.

El sub-14 i sub-16, tot i que van perdre els seus partits en el triangular, van plantar cara tant a l'Osona com a l'Anoia-Esparreguera. El triangular se'l van emportar la unió d'Anoia i Esparreguera, en vèncer també el partit davant l'Osona. En sub-18, Catalunya Central, unió d'Osona i Granollers, va empatar a 12 contra el Martorell i van perdre 12-0 contra el Badalona. L'equip femení, que aquest any s'uneix als Crancs d'Osona com a Catalunya Central (igual que en sub-18), es va enfrontar al Lleida, que va vèncer per 4 assajos a 7). Finalment, els nois del club van salvar el dia amb un 49 a 7 també enfront de l'equip lleidatà. El sènior masculí debuta avui a la lliga, a Mataró.