La Balconada clava cinc gols al Navàs en un dia d'encerts

Segona victòria del curs per a una Unió Esportiva Balconada de gran eficàcia de cara a la porteria contrària. Va ser una tarda plena d'encerts per als jugadors locals, que al minut 9 de partit ja s'havien avançat al marcador gràcies a una diana a càrrec de David Argudo. El segon gol va arribar abans de la mitja hora de joc, en aquest cas obra d'Indalecio, i el partit es va complicar força per als del CE Navàs, que havien arribat al matx amb un punt més a la classificació que el rival (quart per tercer).

Si encara no estava decantat el duel, només retornar els equips al camp va arribar el tercer gol, altra vegada d'Indalecio. Els canvis que van efectuar ambdós conjunts no van servir per canviar gens la dinàmica del resultat i els manresans encara van anotar dos gols més, fins arribar a un 5-0 que potser va ser un càstig excessiu per a un Navàs que va tenir temps en els darrers compassos per marcar el seu únic gol, a càrrec d'Arnau. Per als locals, glop de confiança; per al Navàs, tarda per oblidar.