El Manresa FS juvenil bada en defensa i cau a casa contra el Sabadell

El Manresa FS juvenil no va poder refer-se de la derrota de la segona jornada en el tercer partit del calendari contra el Natació Sabadell al Pujolet.

L'equip dirigit per Kim Esteller va agafar la iniciativa amb un gol d'Ivan Martín. Però el Sabadell, més precís en l'àmbit ofensiu que els manresans, va capgirar el marcador abans del descans. Ja al segon temps, Gerard Noguera va posar les taules i va fer creure en la victòria manresana amb el 2-2.

A quatre minuts per al final, el Manresa FS va optar per jugar amb cinc jugadors i va encaixar el 2-3. Seguidament, Pere Aran va ser expulsat per doble targeta groga, fet que va aplanar el camí del Natació Sabadell cap a la victòria.

Partit per reflexionar del conjunt bagenc, amb errades en l'apartat defensiu. La pròxima parada serà a Mallorca, a la pista del Recreativo Manacor. El Manresa FS és 12è a la classificació.