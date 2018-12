Calleja diu que el seu equip ha d'estar «perfecte» per guanyar

L'entrenador del Vila-real, Javi Calleja, va afirmar ahir que els seus deixebles haurien d'estar «gairebé perfectes per obtenir un bon resultat» al Camp Nou, en al·lusió al duel d'avui. Segons l'entrenador del conjunt castellonenc, «som conscients que ens enfrontem a un dels millors equips del món. Sabem que hem d'estar gairebé perfectes per obtenir un bon resultat. És un equip plagat d'estrelles i d'un gran potencial. Per contrarrestar-los hem d'estar molt ordenats, segurs a darrere i encertats amb la pilota».

El cert és que els groguets es mostren molt més sòlids a domicili que no pas al seu estadi. Així, només han perdut en dos dels seus deu desplaçaments de la temporada, comptant totes les competicions.



Alguns dubtes

De cara al duel d'avui, el Vila-real manté les baixes de Bruno Soriano i de Javi Fuego, tots dos en període de recuperació de les seves llargues lesions. A més, després del partit que va empatar al camp del Glasgow Rangers corresponent a la Lliga Europa, caldrà estar atent a l'estat de Carlos Bacca i Álvaro González, que van acabar el duel tocats. En aquest enfrontament, Calleja ja va reservar homes titulars, com Asenjo, Víctor Ruiz, Santi Cazorla, Gerard Moreno o el sorprenent Samu Chukweze, que s'espera que siguin titulars avui.