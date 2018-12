El grec Zagklis es converteix en el nou secretari general de la FIBA

La junta central de la FIBA va designar ahir nou secretari general de l'organisme el grec Andreas Zagklis, que substitueix en el càr-rec Patrick Baumann, mort l'octubre passat. Zagklis té 38 anys i va ser contractat per la FIBA el 2016 com a director dels serveis jurídics i assessor general, després d'una dècada treballant com a assessor legal extern de l'organisme.

Zagklis va avançar que «en l'entorn competitiu d'avui serem administradors moderns, reguladors prudents i excel·lents organitzadors d'esdeveniments per fer realitat les altes expectatives de la família del bàsquet, dels jugadors, clubs, lligues i aficionats». El grec també va ser lloat pel president de la FIBA, Horacio Muratore.