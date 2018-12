El Catalana Occident infantil tanca la Minicopa amb pallissa a l'Obradoiro

L'equip infantil del Catalana Occident Manresa va tancar la participació a la fase prèvia de la Minicopa Endesa, que es va disputar a l'Alqueria del Basket de València, amb una victòria contundent davant el Cenor Obradoiro gallec (42-80).

En el primer quart, els jugadors dirigits per Sergi Huerta van obtenir cinc punts de marge (10-15), però va ser en el segon període quan els bagencs van trencar el partit amb un clar parcial de 2-23 que els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 12-38. En el tercer període, els gallecs van retallar distàncies (33-54), però, en els deu darrers minuts, els manresans van anotar un nou parcial, aquest cop de 9-26, que els va permetre arribar fins als 38 punts de diferència finals. El clar avantatge que hi havia a l'electrònic va permetre a Huerta donar descans als jugadors més importants i minuts als menys habituals.

El cinc inicial del Catalana Occident va tenir els següents integrants: Jan Currius, 11 punts; Lluís Soler, 10; Pol Viladrich, 2; Antoni Siewruk, 12, i Cherinet Saavedra, 8. Més tard també van sortir Biel Font, 2 punts; Ignasi Llobet, 3; Roger Garcia, 2; Oriol Morros, 6; Marc Espinal, 2; Martí Ros, 9, i Dario Lanau, 13.

En l'altre partit del grup D jugat ahir, el conjunt amfitrió, un València Basket que té Carles Orive, format al Paidos Sant Fruitós, com a segon entrenador, va derrotar per 91-62 l'Unicaja i va obtenir el bitllet per a la fase final de la competició, que es disputarà del 14 al 17 de febrer a Madrid. Per la seva banda, el Barça Lassa, que té el manresà Pol Saló i el navassenc, format al Paidos, Ferran Torreblanca a les seves files, va derrotar el Gipuzkoa Basket per 89-38 i també serà a Madrid. Torreblanca va aconseguir unes xifres de tretze punts, set rebots i vuit recuperacions, mentre que Saló va anotar set punts.