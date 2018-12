La final més polèmica és 'millonaria'

El River Plate va imposar la seva tècnica i es va endur la seva quarta Copa Libertadores en la final més estranya de la història. El Boca es va avançar en el marcador, però va acabar claudicant davant d'un rival que va tenir en el colombià Quintero el seu home decisiu. L'expulsió de Barrios a la pròrroga va ser decisiva, en un partit d'una tensió brutal que hauria pogut canviar amb un xut de Jara al pal en el darrer minut del temps suplementari.

La primera part va ser tosca i no hi va haver gairebé futbol. Tots dos equips ho fiaven tot a una acció a pilota parada que pogués desequilibrar el duel, tot i que el Boca semblava més entonat a l'hora d'encarar una nerviosa defensa rival. De fet, al minut 9, el central Maidana va estar a punt de fer-se gol en pròpia porteria en un rebuig. En el llançament de cantonada, la pilota va quedar morta per a Pablo Pérez, però la seva volea, molt fluixa, va ser atrapada per Armani.

El River va respondre en un córner deu minuts més tard. En el seu cas, el xut d'Ignacio Fernández també va ser alt. Cap dels dos equips no tenia el control del joc i l'àrbitre, l'uruguaià Cunha, havia d'indicar moltes faltes. El Boca va aconseguir avançar-se a la mitja hora després que Benedetto robés una pilota en la sortida a Ponzio i aquest li hagués de fer falta. El llançament de Villa va impactar a la barrera, el rebot va tornar a caure a Pablo Pérez, el qual va xutar, un defensa va desviar la pilota i Benedetto, a la línia de gol, no la va acabar de tocar bé amb el cap. L'equip de Barros Schelotto era millor i es va avançar en un contraatac. L'uruguaià Nández habilita Benedetto amb una gran passada i el davanter supera Pinola i Maidana amb una gran maniobra i Armani amb un xut definitiu, just abans del descans.



Expulsió decisiva

A la represa tot va canviar. El River va demostrar que dominava des de l'inici i, després d'arribades de Maidana i Pratto, va fer el gol de l'empat. El millor jugador dels millonarios, Nacho Fernández, va trencar la defensa, va fer una paret i va fer la passada de la mort perquè Pratto marqués.

El River, però, va parar d'atacar i el Boca va aconseguir mantenir-se dempeus fins a la pròrroga, tot i haver de rellevar Benedetto, el seu millor home. A més, Olaza hauria pogut desigualar en una falta indirecta dins de l'àrea, però la barrera va evitar el gol.

La pròrroga es va iniciar amb una acció decisiva. El migcentre de Boca Barrios va veure la segona groga i va deixar el seu equip en inferioritat. El River va fer canvis ofensius i es va avançar a l'inici de la segona part del temps suplementari. Va desequilibrar el talent del colombià Quintero, amb un xut a l'escaire d'Andrada.

A partir d'aleshores, l'èpica. Gago es va rebentar el genoll, Andrada va anar a rematar tots els córners i, en un d'ells, el rebot va caure a Jara, que va disparar. Pinola va desviar suficientment la pilota perquè anés al pal. En el llançament, el River va recollir el rebot i Quintero va permetre que Pity Martínez travessés tot el camp i, sense porter, assegurés el títol per a La Banda, nom amb què es coneix el River. La final més polèmica de la Libertadores ja té campió. Caldrà veure si el partit del Bernabéu marca un abans i un després al futbol sud-americà.