Dembélé preocupa més que el Tottenham

El Barça tanca aquesta nit (21 hores) el grup B de la Champions amb la tranquil·litat de tenir segur el primer lloc i la possibilitat de donar minuts a jugadors menys habituals. Valverde va incloure en la llista d'homes convocats per al partit contra el Tottenham d'avui Dembélé, tot i la nova mostra de poca professionalitat, diumenge passat, quan es va presentar dues hores tard a un entrenament. L'entrenador va afirmar que Luis Suárez no jugaria, però, al final, també va entrar en una llista de 19 homes, de la qual avui n'haurà de descartar un. Tot fa pensar que sí que tindran minuts jugadors com ara Cillesen, Vermaelen o bé Aleñà. Arthur i Coutinho disposaran de l'oportunitat per reivindicar-se.

El Tottenham i l'Inter, que rep a Milà el PSV Eindhoven, tenen tots dos 7 punts a la classificació i lluiten pel segon lloc. Com que els de Londres disposen d'un millor gol-average, es classifiquen per a la segona fase de Champions si vencen al Camp Nou. En cas de perdre o empatar, l'Inter no ha d'obtenir un resultat superior.

En la roda de premsa prèvia al matx, Ernesto Valverde va afirmar sobre Ousmane Dembélé que «té molta carrera al davant, l'hem de saber ajudar perquè, si ell està motivat, ens pot donar molt». Pel que fa al seu nou incident, ja que no va arribar a l'hora a l'entrenament dominical, Valverde va declarar que «és veritat que ha succeït una circumstància que hem de mirar de resoldre internament. No és nou i mirarem d'ajudar-lo. Ens dona molt al camp».

Valverde, que aquesta vegada no ha comptat per a la convocatòria amb el talentós Riqui Puig, no troba malament una final amb el Reial Madrid al Wanda Metropolitano a l'estil del gran clàssic que s'ha viscut al Bernabéu amb la Copa Libertadores: «Mentre hi fóssim nosaltres, el rival no m'importa. En tot cas, encara falta molt per a això i no hi penso, això ara no em distreu gens».



Pochettino perd laterals

A la banqueta del Tottenham hi ha un Mauricio Pochettino amb un gran passat a l'Espanyol que ahir va voler centrar tota l'ambició pel triomf en el seu equip actual. «Si finalment ens classifiquem al Camp Nou, serà molt especial per al Tottenham, no perquè jo sigui un perico declarat. És clar que el més important és passar ronda per als nostres aficionats i el club». Sobre la baixa de Luis Suárez, diu que «és una pèrdua important, és un dels millors davanters que hi ha, amb Kane. Ja ho va demostrar en la seva etapa al Liverpool i ho ha continuat palesant aquí».

L'entrenador argentí creu que el seu equip ha fet mèrits per no haver de jugar-se la classificació a la darrera jornada: «Però ara hem de guanyar aquí; si ho fem, direm que la classificació és merescuda. Si, en canvi, és l'Inter qui finalitza amb més punts, serà just el seu pas a les eliminatòries. En tot cas, hem arribat aquí per lluitar amb totes els condicions i soc optimista» A la convocatòria sí que ha pogut entrar finalment Erik Lamela, però on té problemes Pochettino és als laterals, ja que no disposarà de Trippier ni d'Aurier, que són els seus homes de referència.