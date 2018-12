Dembélé matina però el Tottenham passa

El Barça havia de ser convidat de pedra a la lluita de Tottenham i Inter per ser segon de grup però va estar a punt de guanyar el partit. Un golàs de Dembélé va tenir amb l'ai al cor els anglesos fins que Lucas Moura va empatar, quan menys ho semblava. El resultat i l'empat de l'Inter a casa contra el PSV, amb un gol insuficient d'Icardi que igualava el de Lozano, classifica un equip de Pochettino que havia iniciat malament la fase. Per als blaugrana, bones notícies com que Cillessen és massa porter per ser suplent de cap equip, que Vermaelen no es va trencar, que Aleñá i Miranda tenen potencial i que a Dembélé sembla que tant li faci tot el que es digui d'ell.

Amb totes les variacions que havia fet Ernesto Valverde sobre el seu habitual onze el normal era que l'equip ho notés i no pogués dur el pes del partit davant d'un rival, el Tottenham, que també gaudeix amb la possessió. Els anglesos van demostrar ambició per anar a buscar la victòria des de l'inici, amb una pilota llarga des del seu camp i, al minut 2, haurien pogut marcar, però Miranda es va avançar a la rematada d'Eriksen. El lateral andalús mostra bones maneres però, sobretot des del punt de vista físic, encara se'l va notar un punt verd.

Vivien els Spurs al camp del Barça quan, d'un córner a favor, els va arribar el desastre. Dembélé va pressionar el més dèbil de la reraguarda, el pràcticament debutant Walker-Peters, de qui va abusar robant-li la pilota al mig del camp. Va iniciar una cavalcada acompanyat d'Arthur, però no va ni mirar al brasiler. Això sí, va veure arribar Winks, a qui va fer una retallada col·lossal abans de batre el seu company de selecció, el porter Lloris. Espectacular resposta de Dembélé a l'enèsim problema de comportament.



Domini agònic

El Tottenham va acusar el cop i Coutinho va posar a prova en dues ocasions la defensa, però l'empenta blaugrana es va aturar. Arthur i Aleñá, segurament amb els perfils canviats, no dominaven i l'equip de Pochettino va agafar el control a partir d'un contraatac de Rose al qual no va arribar Son. El coreà va ser el més perillós del seu equip i va tenir l'empat a les seves botes al minut 31. Va rebre una gran passada d'Eriksen, va quedar sol davant de Cillessen, però l'esplèndid porter holandès li va endevinar la intenció. El jugador asiàtic encara es va acostar en un altre xut des de fora de l'àrea i Kane va posar a prova Vermaelen en una rematada des de dins de l'àrea.

El Barça, però, va recuperar el control mitjançant un Arthur que sap quan cal aturar el partit i que posava nerviós l'adversari. D'una possessió seva va arribar una transició amb xut de Rakitic a mans de Lloris. Fins i tot va aparèixer un intermitent Coutinho, que, en l'última jugada de la primera part, va rematar al pal després d'una bona conducció individual.

Els anglesos van començar amb més força i intenció la segona meitat. Cillessen va haver d'intervenir a un xut d'Eriksen i entre el danès i Dele Alli van fer intervenir Lenglet. Tot i un xut parabòlic de Dembélé que va anar a fora de poc, el Barça havia perdut el control del joc i el Tottenham hauria pogut marcar, sobretot en un contraatac en què Lenglet va empényer el just Kane per desequilibrar-lo quan anava a afusellar Cillessen.

Pochettino va sacsejar l'arbre fent entrar Lamela i Lucas Moura al camp. L'argentí va ser una molèstia, tot i que no finalitzava res, i el brasiler contribuïa a crear més sensació de perill. Kane va rematar dos cops i tots dos Lenglet va rebutjar. Tot seguit, el davanter va avortar, amb una falta a Vermaelen, una acció en què Cillessen ja havia parat el xut d'Eriksen i, en la jugada més clara, el mateix Lucas Moura va rematar de cap, però el porter holandès va intervenir amb una parada antològica.



Quan menys ho semblava

Amb tot això, Messi feia un quart d'hora que era al camp, trotant més que esprintant, però fent anar de bòlit els rivals. Valverde va introduir al camp Denis Suárez per Dembélé i l'equip va perdre capacitat intimidatòria, però el relleu desesperat de Pochettino, situant Llorente, va obrir el partit i, primer Aleñá però sobretot Coutinho, amb el seu segon xut al pal, van estar a punt de tancar-lo.

No va ser així, i en una pressió mal efectuada perquè la va fer tothom menys Messi, es va generar un forat al mig del camp que va aprofitar Eriksen per conduir l'esfèrica, cedir-la a Harry Kane i aquest va centrar al punt de penal perquè Lucas Moura empenyés la pilota al fons de la porteria.

La resta del partit ja no va existir. El Tottenham estava més preocupat per implorar que l'Inter no fes cap gol a San Siro, que va estar a punt d'arribar, i entra a vuitens amb més pena que glòria.